В Сыктывкаре завершились поиски 37-летнего Андрея Канева

Фото: «Лиза Алерт»
В Сыктывкаре найден пропавший 13 апреля 37-летний Андрей Канев. Мужчина ушел из дома и перестал выходить на связь с родными. Обеспокоенные близкие сыктывкарца обратились за помощью к волонтерам.
Поисковый отряд «Лиза Алерт» прочесал ближайшие лесные массивы и садовые участки, где предположительно мог находится Андрей, однако известно, что мужчина сам пришел домой.
О причинах долгого отсутствия дома волонтеры не сообщают. Уточняется, что здоровью жителя Сыктывкара ничего не угрожает и находится он в удовлетворительном состоянии.
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