В Сыктывкаре на борьбу с ядовитым растением потратят более 1 млн рублей

Мэрия Сыктывкара расширила зону уничтожения борщевика
Фото: Архив "КП"
В Сыктывкаре планируется расширить географию уничтожения борщевика - ядовитого растения, которое вызывает сильные ожоги. Об этом сообщает местная администрация, объявившая конкурс на ликвидацию травы.
Известно, что подрядчика выберут 27 апреля, мэрия готова заплатить ему 1 млн 54 тысячи рублей. По условиям контракта, рабочим предстоит три раза за летний сезон обработать растения гербицидами.
Всего планируется охватить 28 придомовых территорий и общественных пространств, расположенных по следующим адресам:
— улица Лесозаводская, 15, 17;
— улица Корткеросская, 7 (вдоль моста);
— улица Зои Космодемьянской, 31 (детский сад №69);
— улица Северная, 13, 69 и 71;
— район перекрестка улиц Савина и Пионерской;
— улица 65-летия Победы;
— улица Элеваторная;
— улица Морозова, 45, 160 и 170, 117 и 119, 134-156;
— Сысольское шоссе: от улицы Маркова до улицы Пермской, у стелы, у домов 10 и 88/1;
— улица Маркова (кладбище);
— улица Гаражная, 3 и 6/6;
— улица Станционная;
— перекресток улиц Морозова и Лесопарковой;
— улица Ручейная, 32;
— улица Пушкина, 103/1;
— улица Зои Космодемьянской, 48;
— улицы Лесопарковая и Станционная;
— улица Пермская, 43;
— улица Прямая.
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