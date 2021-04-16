В Сыктывкаре на борьбу с ядовитым растением потратят более 1 млн рублей

Мэрия Сыктывкара расширила зону уничтожения борщевика Фото: Архив "КП"

В Сыктывкаре планируется расширить географию уничтожения борщевика - ядовитого растения, которое вызывает сильные ожоги. Об этом сообщает местная администрация, объявившая конкурс на ликвидацию травы.

Известно, что подрядчика выберут 27 апреля, мэрия готова заплатить ему 1 млн 54 тысячи рублей. По условиям контракта, рабочим предстоит три раза за летний сезон обработать растения гербицидами.

Всего планируется охватить 28 придомовых территорий и общественных пространств, расположенных по следующим адресам:

— улица Лесозаводская, 15, 17;

— улица Корткеросская, 7 (вдоль моста);

— улица Зои Космодемьянской, 31 (детский сад №69);

— улица Северная, 13, 69 и 71;

— район перекрестка улиц Савина и Пионерской;

— улица 65-летия Победы;

— улица Элеваторная;

— улица Морозова, 45, 160 и 170, 117 и 119, 134-156;

— Сысольское шоссе: от улицы Маркова до улицы Пермской, у стелы, у домов 10 и 88/1;

— улица Маркова (кладбище);

— улица Гаражная, 3 и 6/6;

— улица Станционная;

— перекресток улиц Морозова и Лесопарковой;

— улица Ручейная, 32;

— улица Пушкина, 103/1;

— улица Зои Космодемьянской, 48;

— улицы Лесопарковая и Станционная;

— улица Пермская, 43;

— улица Прямая.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

После ремонта Нацбиблиотека Коми будет выглядеть как в год открытия в далёком 1958-ом (подробности)