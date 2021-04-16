Девушка за рулем KIA Venga врезался в опору трубопровода в Ухте

Фото: ГИБДД по Коми

В Ухте произошло жуткое ДТП с участием легковушки. Девушка за рулем KIA Venga не справилась с управлением и влетела в столб на высокой скорости. От удара сильно помялся кузов машины.

Известно, что авария произошла сегодня, 16 апреля, утром. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Коми, 19-летняя девушка двигалась со стороны поселка Нижний Доманик в сторону поселка Ярега, когда не справилась с управлением и совершила наезд на опору трубопровода, расположенную справа по ходу ее движения.

В результате ДТП пострадали пассажир и водитель. Они получили травмы различной степени тяжести. В ведомстве добавили, что жители Коми отказались от госпитализации.

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