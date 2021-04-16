В Воркуте поймали вора духов

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В отделение полиции Воркуты поступило заявление работника торговой сети о том, что неизвестный мужчина похитил с витрины туалетную воду стоимостью почти 1,8 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по горячим следам установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый житель поселка Воргашор, 1986 года рождения.

Мужчина был задержан. Он признался в содеянном и пояснил, что похищенное продал незнакомцу на улице города.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

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