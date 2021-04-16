Администрацию Ухты оштрафовали за нападения собак на детей

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С администрации Ухты взыскали компенсацию морального вреда за нападения бродячих собак на малолетних детей. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Коми.

Ухтинский городской суд рассмотрел два гражданских дела по искам к администрации Ухты. Они касались компенсации морального вреда за причинение телесных повреждений. Требования заявлены в интересах малолетних детей, которые получили повреждения в виде укушенных ран различных областей тела в поселке Ветлосян. Потерпевшие проходили амбулаторное лечение, антирабическую вакцинацию, лечение в отношении одного из пострадавших на момент принятия решения продолжалось.

Судом установлено бездействие со стороны администрации и отсутствие организации мероприятий по отлову собак, находящихся в общественных местах без сопровождающего лица. Это привело к причинению малолетним физических и нравственных страданий вследствие укусов безнадзорными собаками.

Оценив характер причиненного вреда, суд удовлетворил требования о компенсации в пользу малолетних, взыскав по 45 000 рублей и 60 000 рублей, говорится в сообщении.

Кроме того, суд частично удовлетворил требования законного представителя по одному из гражданских дел о компенсации морального вреда, поскольку физические страдания ребенка бесспорно влекут нравственные переживания родителя, учитывая особый характер их взаимоотношений. Решения в законную силу не вступили.

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