В Коми придумали новый способ мошенничества

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В Республике Коми мошенники придумали новый способ обмана. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФНС.

Люди получают сообщения о наличии задолженности по налогам. При этом налоговыми органами сообщения о наличии задолженности налогоплательщикам не направлялись. Налоговики настоятельно рекомендуют гражданам не переходить по ссылкам из таких сообщений.

Проверить наличие задолженности жители Коми могу на портале Госуслуг или не в «Личном кабинете налогоплательщика» на официальном сайте налоговой службы. При наличии задолженности там же, в «Личном кабинете», ее можно оплатить. Войти в кабинет налоговой можно с подтвержденными логином и паролем от Госуслуг через кнопку «Войти с реквизитами ЕСИА».

При отсутствии логина и пароля от «Личного кабинета» или от портала Госслуг получить доступ к сервису можно в любой налоговой инспекции или МФЦ. Уточнить наличие задолженности также можно при личном визите в любую налоговую инспекцию вне зависимости от места прописки гражданина. В случае возникновения вопросов рекомендуется воспользоваться бесплатным телефоном контакт-центра: 8-800-222-2222.

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