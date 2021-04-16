В Коми закрыли все ледовые переправы

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На сегодняшний день в Республике Коми закрыты все ледовые переправы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

В Коми закрыли последние девять ледовых переправ, восемь из которых – автомобильные и одна – пешеходная. Одна из них находится в Удорском районе, а остальные – в Усинске. Всего в Республике Коми были открыты 102 ледовые переправы. Уточняется, что 96 из них были автомобильными, а остальные шесть – пешеходные.

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