В южных районах Коми началось весеннее половодье

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Процесс разрушения ледяного покрова на реках республики продолжается, весеннее половодье в республике входит в активную фазу, заявил председатель комитета гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Коми Александр Бурцев.

В верхнем и среднем течении реки Сысола чисто, в нижнем течении наблюдается подвижка льда и разводья. На реке Луза на всем протяжении сохраняется подвижка льда и наблюдаются разводья. Все понтонные мосты закрыты, аппарели подняты. Переправа через реки осуществляется водным транспортом.

16 апреля совместно с председателями комиссий по чрезвычайным ситуациям Сыктывдинского, Сысольского и Прилузского районов на местах провели заседания КЧС. Были рассмотрены вопросы организации безопасной переправы населения, организации взаимодействия экстренных оперативных служб, обеспечения продовольствием и медикаментами, сообщает пресс-служба главы республики.

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