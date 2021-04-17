Заведующая детсадом в Коми заплатила за излишние покупки

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Мировым судьей Ижемского судебного участка с бывшей заведующей детского сада взыскан ущерб в размере 42 000 рублей

В нарушение закона она израсходовала денежные средства, поступившие на счет муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения в качестве родительской платы, на приобретение оборудования, не включенного в перечень приобретаемых за счет средств родительской платы.

Апелляционная и кассационная инстанции оставили приговор без изменения, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

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