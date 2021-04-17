Из-за травмы туриста всю группу срочно эвакуировали в Воркуту

Фото: Северо-Западный РПСО

В районе "Малого паука" в Ненецком автономном округе получил травму турист из Коми. Группа запросила помощи.

Группа туристов на кайтах (большой управляемый воздушный змей, предназначенный для передвижения человека по поверхности воды или по снегу) двигалась из Воркуты в Амдерму. На маршруте один из них упал и получил травму.

На спасение 16 апреля выезжал Воркутинский арктический комплексный аварийно-спасательный центр МЧС России.

Туристы были обнаружены в районе "Малого паука" на территории НАО. Пострадавшего передали бригаде скорой, ему оказана медицинская помощь.

Вся туристическая группа эвакуирована в Воркуту, сообщает «Комиинформ» со ссылкой на МЧС.

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