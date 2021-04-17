Каждый третий лесовоз ездит по дорогам Коми с нарушением

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В МВД по Коми подвели итоги операции «Лесовоз-грузовик», которая проводилась с 7 по 14 апреля в Сыктывкаре.

В ходе мероприятия стражи порядка проверили более 350 транспортных средств, перевозящих древесину, а также тяжеловесные и крупногабаритные грузы. Пресечено 90 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения, в том числе управление технически неисправными транспортными средствами данной категории и нарушения требований законодательства при перевозке грузов. К административной ответственности привлечены 54 водителя.

За данные правонарушения к административной ответственности привлекут не только водителей транспортных средств, но и должностных лиц, совершивших выпуск большегрузов на линию, сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми.

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