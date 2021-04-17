В Краснозатонском пропавшего две недели назад молодого человека нашли погибшим

Молодой парень погиб. Фото: Лиза Алерт.
Сегодня в поселке Краснозатонский нашли 23-летнего Савелия Голева. Парень погиб. Родные его не видели почти две недели с 3 апреля.
Напомним, буквально на днях в соцсетях забили тревогу: пропал молодой человек, ищем! Прошло пара дней - и пришли плохие новости: молодой человек найден, погиб.
Савелия в последние дни искала вся семья, волновалась, переживала. По словам родных, парень был добрый, веселый, отзывчивый. Любил своих родных, сестру.
По информации анонимных источников "КП-Коми", парень иногда злоупотреблял запрещенными веществами.
- Жаль, что его поиски начались слишком поздно. Может быть, можно было бы его найти живым, - поделился с "КП-Коми" источник.
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