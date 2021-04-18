Стала известна судьба пропавшего год назад 35-летнего ухтинца

Фото: «Лиза Алерт» Фото: архив "КП"

В Коми объявлено о прекращении поисков 35-летнего Павла Ракина из Ухты. Мужчина исчез еще в сентябре прошлого года. В последний раз его видели у водоема.

Спустя долгие месяцы поиска близкие уже отчаялись найти Павла живым, а следователи возбудили уголовное дело. На днях стало известно, что страхи родственников подтвердились: мужчина был найден мертвым.

Его тело, как рассказали в региональном Следкоме, было обнаружено на реке Ухты. Труп находился рядом с местом исчезновения. Останки Павла нашла местная жительница, которая и вызвала полицейских.

Уточняется, что тело ухтинца направлено на экспертизу, которая выяснила, что смерть Павла не носит криминальный характер.

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