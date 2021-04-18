В Сыктывкаре из-за ремонтных работ поменяется маршрут некоторых автобусов

Изменения будут действовать до 19 апреля Фото: Архив "КП"

В связи с расширением участка аварийных работ и перекрытием Советской улице с 13:00 часов 18.04.2021 года до 6:00 часов 19.04.2021 года на данном участке изменятся схемы движения автобусных маршрутов. № 1, 12 движение по ул. Пушкина – ул. Ленина – ул. Орджоникидзе далее по маршруту в прямом и по ул. Орджоникидзе – ул. Ленина – ул. Куратова – ул. Советская далее по маршруту в обратном сообщении.

№ 3 движение по ул. Советская – ул. Пушкина – ул. Ленина – ул. Бабушкина — ул. Советская — далее по маршруту в прямом и по ул. Орджоникидзе – ул. Ленина – ул. Куратова – ул. Советская далее по маршруту в обратном сообщении.

№ 5, 46 движение по ул. Советская – ул. Пушкина – ул. Ленина – ул. Бабушкина – далее по маршруту в прямом и по ул. Бабушкина – ул. Ленина –ул. Куратова – ул. Советская далее по маршруту в обратном сообщении.

№ 23, 25 движение от пл. Габова — ул. Ленина — ул. Куратова – ул. Советская — далее по маршруту в прямом и ул. Советская –ул. Пушкина –ул. Ленина – пл. Габова в обратном направлении.

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