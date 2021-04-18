В Коми директора ООО «Лесозавод № 1» оштрафовали на 25 тысяч рублей

Усть-Вымский районный суд рассмотрел дело об административном правонарушении Фото: Архив "КП"

За нарушение санитарных норм оштрафована директор ООО «Лесозавод № 1».

Оказалось, что женщина, будучи руководителем организации, не организовала надлежащий контроль за соблюдением правил личной гигиены работниками. Так, проверка показала, что на местах отсутствуют антисептики для обработки рук, нарушаются режим и правила ношения медицинских масок. Также на предприятии не производилось обеззараживание воздуха в местах проживания и бытового обслуживания, не организована работа по выявлению лиц с признаками инфекционных заболеваний.

При рассмотрении дела женщина с вменяемым правонарушением согласилась.

Суд с учетом всех обстоятельств дела, а также отсутствием случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией среди работников ООО «Лесозавод № 1» назначил наказание в виде административного штрафа в размере 25 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ижме на 15 суток закрыли кафе (подробности)