Суд оценил ущерб сбитого на переходе в Ухте юного велосипедиста

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Ухтинский городской суд решил взыскать с водителя компенсацию морального вреда за наезд на несовершеннолетнего ребенка на пешеходном переходе.

Полученные телесные повреждения квалифицированы судебно-медицинским экспертом как не причинившие вред здоровью.

При определении размера компенсации принято во внимание поведение самого потерпевшего, который, выехал на велосипеде на пешеходный переход, не спешившись с него. Этим он нарушил пункты 24.6 и 24.8 ПДД РФ и допустив грубую неосторожность, содействовавшую возникновению вреда.

Судом также изучена запись с видеорегистратора, зафиксировавшая скорость движения автомобиля.

Иск удовлетворен и взыскана денежная компенсация морального вреда в размере 15 000 рублей. Решение в законную силу не вступило, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

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