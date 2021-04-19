В Коми 20-летний водитель отечественной легковушки сбил мужчину

Фото: УГИБДД по Коми

В Ухте поздно вечером мужчина попал под колеса авто. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Коми.

В ведомстве уточнили, что 52-летний пешеход нарушил правила дорожного движения и начал переходить дорогу в неположенном месте. Как результат, он оказался сбит молодым водителем ВАЗ-21121.

Сотрудники ДПС также добавили, что авария была зафиксирована напротив дома №19 по улице 30 лет Октября. Пострадавший мужчина отделался легкими травмами и ушибами, а госпитализация ему не понадобилась.

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