В Воркуте женщина отдала лжебанкирам больше 250 тысяч

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Воркуте у местной жительницы 1965 года рождения украли более 250 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Женщине позвонили неизвестные и представлялись сотрудниками банка. Звонившие сообщили, что с ее счета женщины кто-то пытается списать деньги. Для предотвращения незаконных действий воркутинке рекомендовали перевести денежные средства на «безопасный счет».

Женщина не стала проверять информацию через офис банка. Она сразу стала выполнять все инструкции, полученные по телефону. В итоге она перевела незнакомцам свои личные сбережения на счет, указанный злоумышленниками. Установлено, что аферисты звонили потерпевшей более чем с 40 номеров. По факту случившегося проводится проверка.

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