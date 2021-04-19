В Коми спасатели эвакуировали трех больных детей: они могли провалиться под лед

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В Троицко-Печорском районе спасатели эвакуировали через реку трех больных детей и их мать. При этом они рисковали провалиться под лед.

В пятницу, 16 апреля, спасателям поступила сообщение о том, что необходима срочная транспортировка трех детей в возрасте двух, трех и пяти лет, у которых очень высокая температура - под 40 градусов. Дети и их мать 1982 года рождения живут в поселке Шерляга, разделенной от большой земли рекой Печора.

С 5 апреля ледовая переправа у Шерляги официально закрыта. Перебираться по реке крайне опасно. Спасатели продумали возможные варианты эвакуации больных детей. Оказалось, что для вертолета в поселке нет площадки. Тогда спасатели выехали на переправу, чтобы оценить обстановку на реке. Техника по реке не проехала бы. Выход один: везти детей на надувной лодке.

Однако возникла еще одна проблема: как довезти детей до берега из Шерляги, ведь дорога длиной 15 километров от населенного пункта до реки Печора размыта, там разлилась местная речушка.

Медикам пришлось договариваться о выезде из Русаново, расположенном на том же побережье, что и Шерляга, «буханки» скорой медицинской помощи. Машина выехала из соседнего поселка, проехав около 30 километров. А перебираться через речушку пришлось на лодке.

К тому времени спасатели в гидрокостюмах уже ожидали детей и их мать на берегу с надувной лодкой. Ждать пришлось около двух часов. Они прошли к ним навстречу полтора километра, пока юные пациенты с мамой не доехали до берега.

Далее предстояло перевезти детей через переправу расстоянием около 450 метров. Троих детей спасатели посадили в надувную лодку, мама надела на себя спасжилет и шла рядом со спасателями, которые за веревку тащили лодку.

Они аккуратно шли по краю переправы, в любой момент рискуя провалиться в ледяную воду. Но всё закончилось благополучно. Как передает «Комиинформ», на другом берегу их ожидала скорая помощь, которая доставила в Центральную районную больницу Троицко-Печорска.

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