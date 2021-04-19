Глава Коми освободил от должности двух министров

В правительстве региона - новые кадры.

Глава Республики Коми Владимир Уйба произвёл ряд кадровых назначений.

Борис Александров освобождён от исполнения обязанностей министра здравоохранения Республики Коми. Исполняющим обязанности министра здравоохранения Республики Коми назначен Игорь Дягилев.

Сергей Емельянов с 25 апреля 2021 года освобождён от должности министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми. С 26 апреля 2021 года исполнение обязанностей министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми возложено на Константина Баранова, первого заместителя министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Нашим тут не рады? Министр культуры Коми Сергей Емельянов покидает республику

Он возглавит старейший театр России (подробности)