Ухтинец искал девушку на пару часов и лишился 68 тысяч рублей

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ухте у местного жителя 1979 года рождения украли почти 68 тысяч рублей под предлогом оказания интимных услуг. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, 42-летний горожанин зашел на сайт интимных услуг. Он решил найти девушку, чтобы скоротать с ней время в приватной обстановке у себя дома. Мужчина нашел объявление и вступил в переписку с девушкой. Представитель девушки обговорил условия предоставления услуг – время, место и размер оплаты.

В дальнейшем ухтинца стали убеждать, что одного часа для общения будет недостаточно, поэтому заранее необходимо оплатить продление услуги еще на час и плюс страховку для девушки. При этом собеседники попросили продиктовать номер карты и ее защитный код для быстрого и удобного перевода.

В итоге с карты мужчины исчезло почти 68 тысяч рублей, и он обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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