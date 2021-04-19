В Сыктывкаре пропали девочки-подростки

В Сыктывкаре искали двух не вернувшихся домой девочек Фото: Архив "КП"

Минувшей пятницей в Сыктывкаре спасатели, полицейские и добровольцы стояли на ушах из-за двух пропавших 13-летних девочек. Подростки не вернулись домой и их обеспокоенные родители обратились за помощью. По их словам, девочки перестали выходить на связь.

Сразу же поиски начались там, где обычно собирается молодежь, однако ни в одном из таким мест девочек не видели. Когда наступила глубокая ночь, к поискам подключились и спасатели, однако уже в районе двух часов им позвонили сотрудники правоохранительных органов и заявили, что девочки сами пришли домой и связались с родителями.

Известно, что подросткам сейчас ничего не угрожает, их состояние оценивается как удовлетворительное.

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