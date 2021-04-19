Ольга Епифанова стала самым богатым сенатором от Коми

Сенаторы от Коми отчитались о своих доходах Фото: Архив "КП"

Сенаторы от Коми Ольга Епифанова и Елена Шумилова заработали за 2020 год около 8 млн рублей на двоих. Это следует из декларации о доходах, которые они представили.

Из документа следует, что Епифанова за год заработала 5,8 млн рублей. К слову, ее заработок существенно уменьшился, чуть ли не в три раза. В 2019 году ее доход превышал 15 млн рублей.

В собственности сенатора числятся земельные участки, первый площадью 778 квадратных метров в долевой собственности (37/50), второй - 287 квадратных метров.

Также Епифанова сообщила, что имеет дом, площадь которого составляет 308 квадратных метров, две квартиры по 145 и 235 квадратных м, а также одно нежилое помещение 86 квадратных метров. Кроме того, имеется в пользовании числится квартира площадью 93 квадратных м и автомобиль Toyota Land Cruiser 200.

Сенатор Елена Шумилова заработала в два раза меньше коллеги - 2,3 млн рублей. В собственности она указала дачный участок 452 квадратных метров, дачу (30 кв. м), квартиру (50 кв. м). В пользовании - дом 54 квадратных метров.

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