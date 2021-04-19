Детсад в Усинске признан лучшим в Коми

Фото: пресс-служба Минобразования Коми

Лучшим детским садом года в Коми 2021 года признан детский сад общеразвивающего вида №22 Усинска. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования республики. В садик сейчас ходит 320 детей.

Победитель конкурса будет награжден дипломом Победителя и призом в денежной форме в сумме 45 тысяч рублей.

Второе место занял детский сад № 54 «Радуга» Воркуты. Тройку лучших закрыл детский сад №11 общеразвивающего вида в Ухте.

Напомним, на победу в конкурсе претендовали девять дошкольных образовательных организаций Сыктывкара, Ухты, Сосногорска, Усинска, Воркуты и Усть-Цилемского района.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сыктывкаре для жителей Орбиты открыли новый детсад (подробности)