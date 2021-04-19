В Вуктыле мужчина избил пенсионера, и тот через полтора месяца умер

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Вуктыле 34-летнего местного жителя обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел 31 декабря. В квартире дома по улице Комсомольской компания из трех человек распивала спиртное. В какой-то момент 78-летний хозяин стал выгонять гостя. На этой почве между ними возник конфликт. Обвиняемый нанес потерпевшему несколько ударов кулаком по голове. Пенсионер попал в больницу, где через полтора месяца, не приходя в сознание, скончался от полученной тяжелой закрытой черепно-мозговой травмы. Фигуранту также инкриминировали хищение бутылки водки из магазина.

Обвиняемый признал вину в совершенных преступлениях и раскаялся в содеянном. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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