В Коми три назад пропала 17-летняя Диана Соколова

Фото: «УхтаСПАС»

В Коми третьи сутки идут поиски пропавшей при загадочных обстоятельствах 17-летней Дианы Соколовой. Подросток ушла из дома в Сосногорске 16 апреля. С тех пор она перестала выходить на связь с родителями и друзьями.

Обеспокоенные родственники сразу же обратились к волонтерам и полицейским за помощью. Девочку ищут десятки добровольцев.

В день пропажи Диана была одета в куртку серого цвета, на шее – черный шарф, также родители вспомнили, что на ней были синие джинсы и черные кроссовки.

Приметы девушки:

На вид 15-17 лет, ростом 165-170 см, худощавого телосложения, глаза серые, волосы темные ниже плеч.

Если вы знаете, где находится Диана или видели ее, то просьба сообщить об этом по телефонам: +7(2149) 50-601 (полиция) или +7(958)170-16-25 - дежурный УхтаСПАС.

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