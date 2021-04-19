В Коми 50-летний мужчина совратил 9-летнюю дочь своей знакомой

Мужчина обвиняется в совершении преступления против половой неприкосновенности малолетней Фото: Архив "КП"

Житель Удорского района обвиняется в сексуальном насилии над 9-летним ребенком. Об этом сообщает пресс-служба СК по Коми.

Следствие установило, что 50-летний мужчина на протяжении двух месяцев развращал 9-летнюю дочь своей знакомой. Девочка даже не понимала, что с ней делает взрослый дядя. К тому же, мужчина заставлял ребенка присылать ему свои обнаженные фото и видео в социальных сетях. Сам он также отправлял ребенку порнографические снимки.

В ведомстве отметили, что мужчина не признает себя виновным. Сейчас дело направлено в суд, который определит дальнейшую судьбу жителя Удорского района.

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