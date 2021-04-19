В Коми более 28 тысяч человек не имеют права выехать за рубеж

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Более 28 тысяч жителей Республики Коми ограничены в праве выезда за рубеж. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП.

Судебные приставы присоединятся к Всероссийской информационной акции «Узнай о своих долгах». В канун майских праздников и сезона отпусков судебные приставы напомнят гражданам об электронных сервисах службы, которые дают возможность бесплатно получить достоверную информацию о наличии или отсутствии долгов по исполнительным производствам.

– Сервисы ФССП России на Едином портале госуслуг, к которым взыскатели и должники обращаются для того, чтобы следить за ходом исполнительного производства, подавать заявления, обращения, жалобы, требуют авторизации. А Банк данных исполнительных производств, где можно получить ключевую информацию, в том числе о сумме задолженности, по-прежнему общедоступен. Чем больше жителей Республики Коми будут знать об этом банке данных, тем меньше неприятных сюрпризов случится на границе, – отметил главный судебный пристав Коми Дмитрий Кручинкин.

В настоящее время действуют более 28 тысяч постановлений о временном ограничении на выезд должника за пределы России, вынесенных в отношении жителей Коми. Среди невыездных – неплательщики алиментов, лица, обязанные возместить вред, причиненный здоровью, имущественный ущерб или моральный вред, причиненный преступлением, но не только. Права выехать за границу может лишиться любой должник с остатком долга больше 10 тысяч, если он полностью не рассчитался со взыскателем в течение двух месяцев со дня окончания срока для добровольного исполнения требований.

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