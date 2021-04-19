В Сыктывкаре жителей города пригласили на общегородской субботник

Мэрия Сыктывкара рассказала о местах уборки мусора во время субботников Фото: Архив "КП"

В Сыктывкаре 24 апреля и 1 мая в рамках всероссийской акции «Зеленая весна – 2021» состоятся общегородские субботники. Жителей столицы и близлежащих поселков приглашают принять участие в уборке территории.

Как сообщает местная мэрия, в ходе проведения субботника собранный в мешки мусор можно будет вынести к проезжей части и сообщить о месте расположения мешков сотрудникам МКП «Дорожное хозяйство» по телефону 31-21-81, которые будут вывозить их на полигон ТБО.

К слову, уборка территорий пройдет не только в Сыктывкаре, но и в Нижнем Чове и Верхнем Чове, а также поселках Краснозатонский, Верхняя Максаковка и Седкыркещ.

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