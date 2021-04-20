В Сыктывкаре вводится дополнительный рейс автобуса до Мырты-Ю

Власти Сыктывкара пустили дополнительный автобус до поселка Фото: архив "КП"

С 23 апреля вводится дополнительный рейс автобуса до Мырты-Ю. Об этом сообщает мэрия Сыктывкара.

Автобус по маршруту № 103 «Автостанция - Мырты-Ю» будет ходить ежедневно. Отмечается, что время отправления от остановки «Автостанция» в 10 утра, а уехать со станции «Мырты-Ю» можно будет в 10:55.

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