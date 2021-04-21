Жители Коми могут получить ежемесячную выплату при рождении ребенка

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В Коми более трех тысяч семей с невысокими доходами получили ежемесячную выплату при рождении третьего или последующего ребенка за первые три месяца 2021 года.

Размер выплаты равен установленной в республике величине прожиточного минимума ребенка и на сегодняшний день составляет 17364 рубля - в северной природно-климатической зоне и 13666 рублей - в южной природно-климатической зоне.

В Министерстве труда, занятости и социальной защиты Коми напомнили, выплата при рождении (усыновлении) третьего или последующего ребенка предоставляется на детей, рожденных с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года. Она назначается, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в регионе за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением выплаты.

«В Коми за второй квартал 2020 года величина прожиточного минимума для трудоспособного населения в среднем составляла 15 тысяч 568 рублей, значит, двукратный размер прожиточного минимума - 31 тысяча 136 рублей. Эту сумму нужно умножить на количество членов семьи, чтобы понять, может ли семья заявить о своем праве на эту выплата. Например, если семья из 5 человек – мамы, папы и троих детей - обращается за этой мерой поддержки в текущем году и доход этой семьи не больше 155 тысяч 680 рублей, то такая семья может претендовать на получение этой выплаты. Другой пример: в семье один родитель и трое детей, доход семьи не превышает 124 тысячи 544 рубля. Такая семья также может обратиться за выплатой», - пояснили в Минтрудсоц РК.

Эта мера поддержки предоставляется до исполнения ребенку 3 лет. Если семья обратится за ней в течение шести месяцев с месяца рождения третьего или последующего ребенка, то выплата назначается с месяца его рождения. Если обращение последует после исполнения ребенку полугода, то выплата будет назначена с перерасчетом, но не более чем за шесть месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления.

По данным Минтрудсоц РК, за первый квартал 2021 года получателями этой меры социальной поддержки стали 3038 семей. На эти цели из бюджета республики было направлено 46,1 млн рублей, из федерального бюджета –107,6 млн рублей.

За предоставлением ежемесячной выплаты семьям с невысокими доходами нужно обращаться в Центр социальной защиты населения по месту жительства или месту пребывания или в любой МФЦ «Мои документы» на территории Коми.

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