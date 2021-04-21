В Воркуте иномарка врезалась в автобус: пострадал водитель

Фото: управление ГИБДД по Коми

Во вторник, 20 апреля, в Воркуте Mitsubishi Lancer врезался в автобус НефАЗ, в результате чего пострадал водитель легковушки. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, авария произошла около 5.50 утра. Молодой человек 2001 года рождения ехал за рулем Mitsubishi Lancer в сторону шахты «Воркутинская». На 48-м километре он не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там иномарка столкнулась с автобусом

В результате ДТП пострадал водитель Mitsubishi. У него диагностировали ушибленную рану головы. Как передает БНК, госпитализация пострадавшему не понадобилась.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Усинске автобус врезался в забор: пострадали две женщины (подробнее)