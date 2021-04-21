Депутат Сыктывкара заработал за год почти 30 млн рублей

29 млн 913 тысяч рублей заработал самый богатый депутат Сыктывкара Фото: Архив "КП"

Депутаты Сыктывкара отчитались о доходах за 2020 год. Самым богатым из них стал Сергей Кулаков. Мужчина задекларировал почти 30 млн рублей. Стоит отметить, что его доход упал практически на треть: в 2019 году он заработал на 15 млн рублей больше.

Также ему принадлежат более 120 земельных участков, 13 зданий и помещений и 6 машино-мест. В его собственности дорогой автомобиль Lexus LX 570.

Не бедствует и супруга депутата. Его жена владеет десятками объектов недвижимости, ей принадлежат «Мерседес Бенц GLE 350 D» и «Мерседес Бенц GLE 400». За год ее доход составил 1 179 304 рублей.

А вот самым бедным депутатом стал Максим Абдулин. Он смог заработаьб в прошлом году всего 70 тысяч рублей.

Отметим, что мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова за год заработала 4,6 миллиона рублей. А председатель Совета Сыктывкара Анна Дю задекларировала сумму в 3,2 миллиона рублей.

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