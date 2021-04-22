Житель Коми отправился в колонию за неуплату алиментов

Фото: архив КП

Житель Вуктыла привлечен к уголовной ответственности за неуплату алиментов.

Ранее судимый мужчина был обязан ежемесячно выплачивать алименты в размере 1/3 части со всех видов заработка и иного дохода на содержание двоих детей. Один их детей достиг совершеннолетия в 2017 году, и дальнейшее взыскание алиментов осуществлялось на другого ребенка.

С июля по октябрь 2020 года гражданин, осознавая противоправность своего деяния, несмотря на его привлечение по факту неуплаты алиментов к административной ответственности, то есть неоднократно, вновь уклонился от уплаты денежных средств на содержание своего ребенка.

Общая сумма задолженности по алиментам составила более 588 тысяч рублей.

Подсудимый вину в совершении преступления признал полностью.

С учетом личности подсудимого, наличия в его действиях рецидива преступлений, приговором суда 20 апреля подсудимому назначено окончательное наказание в виде 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 84 797 рублей 42 копейки.

Приговор не вступил в законную силу, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

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