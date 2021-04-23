Воркутинец украл с карты соседа больше 2 тысяч рублей

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Воркуте ранее судимого местного жителя 1991 года рождения в хищении более 2 тысяч рублей с банковской карты. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В полицию обратился 60-летний местный житель. Мужчина рассказал, что с его банковской карты украли более 2 тысяч рублей. Воркутинец добавил, что выпивал с соседом и дал на время ему свою карту, попросив сходить в магазин. Однако после этого сосед не пришел и карту не вернул.

Подозреваемого задержали, и он дал признательные показания. Деньги злоумышленник потратил на покупку алкоголя, часть которого выпил. Возбуждено уголовное дело о краже.

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