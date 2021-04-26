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В Республике Коми проживают 686 ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения Пенсионного фонда.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. Для тех, кто ликвидировал последствия взрыва на реакторе, тех, кто пострадал от аварии, а также их детей, внуков, правнуков предусмотрены меры государственной поддержки.

На сегодняшний день в Коми живут 686 ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, 13 граждан, эвакуированных из зоны отчуждения в 1986 году, а также 149 человека из числа детей, родившихся после радиоактивного облучения одного из родителей.

Люди, относящиеся к этим категориям, имеют право на ежемесячную выплату. В зависимости от категории льготника ее размер составляет от 1459,52 до 2919,02 рубля. Ряд граждан, пострадавших от радиационных катастроф, имеет право получать две ежемесячные выплаты (например, участники ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС, признанные инвалидами).

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