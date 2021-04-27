В Коми ребенок выплатит долги по кредиту после смерти папы и мамы

Кредитная организация обратилась в суд с иском к наследнику умершего заемщика по кредиту - ребенку 2007 года рождения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Судебным решением удовлетворены требования кредитной организации к несовершеннолетнему наследнику умершего заемщика в лице опекуна ребенка о взыскании задолженности по кредитному договору.

Кредитная организация обратилась в суд с иском к наследнику умершего заемщика по кредиту - ребенку 2007 года рождения (в лице опекуна). В 2017 году между заемщиком и банком был заключен кредитный договор сроком действия до 2022 года.

В 2018 году заемщик умер. Единственным наследником умершего является его дочь 2007 года рождения, которая приняла наследство отца в виде 1/4 доли двухкомнатной квартиры. Поскольку мать ребенка умерла тремя годами ранее, органами опеки ребенку был назначен опекун.

Суд установил, что стоимость унаследованного ребенком имущества превышает размер задолженности заемщика по кредиту. Неисполненные обязательства заемщика по кредитному договору переходят к наследникам, принявшим его наследство.

Суд удовлетворил требования кредитной организации о взыскании задолженности по кредиту с несовершеннолетнего наследника умершего заемщика в лице её опекуна.

Решение суда в законную силу не вступило, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

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