В Коми во время рыбалки бесследно пропал 54-летний Валерий Муратов

Фото: «Лиза Алерт Коми» Фото: Архив "КП"

В Коми объявлены поиски пропавшего 54-летнего жители поселка Сидорполой Валерия Муратова. Об этом сообщают волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Коми».

По их данным, мужчина ушел из дома на рыбалку еще 25 апреля и с тех пор о нем нет никаких вестей. Обеспокоенные родственники попросили помощи у полицейских и волонтеров, начаты работы на воде.

Приметы Валерия: рост 195 см, нормального телосложения, глаза карие, темные волосы с проседью.

Был одет: неизвестно.

Все, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Валерия Александровича, просьба сообщить по номеру горячей линии отряда 8-800-700-54-52 или 02.

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