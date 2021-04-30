В Коми резко взлетели цены на капусту и огурцы

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В Коми существенно выросли цены на некоторые овощи. Так, цены на белокочанную капусту взлетели за неделю на 27,6%. Об этом сообщает Комистат.

Кроме того, стоимость огурцов выросла на 8,2%, яблок – на 1,8%, детское питание – на 2,7%, сосиски – на 1%.

Из подешевевших товаров статистики отметили помидоры. Они потеряли в цене 3,3%. Также уменьшилась стоимость куриных яиц – на 1,9%.

Отметим, что цены на бензин и топливо остались теми же.

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