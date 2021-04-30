В Коми осудили мужчину, хранившего огнестрельное оружие и боеприпасы

За незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему осужден житель Воркуты Фото: Архив "КП"

Житель Воркуты был осужден за незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов. Об сообщает пресс-служба городского суда.

У мужчины было обнаружено охотничья винтовка, 18 спортивно-охотничьих патронов, относящихся к категории боеприпасов к гражданскому спортивному и охотничьему нарезному оружию, 196 военных патронов образца 1943 года. Все это воркутинец хранил в подсобном помещении склада, где подрабатывал ремонтом машин.

В судебном заседании подсудимый вину признал в полном объеме и пояснил, что указанное оружие он нашел в подвале дома его бабушки в деревне Троицко-Печорского района еще в 2003 году, после чего перевез оружие и боеприпасы железнодорожным транспортом в Воркуту и хранил в различных гаражах.

За незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, воркутинцу назначено наказание в виде лишения свободы сроком 1 год условно с испытательным сроком 2 года, со штрафом в размере 50тысяч рублей.

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