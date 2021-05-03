«Метель и дождь»: в Коми ухудшится погода

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В Коми погода сохраняет свой неустойчивый характер. По сообщениям республиканских метеорологов, 3 мая, в регионе ожидается метель, дождь и снег.

Особенно плохая погода будет в северных районах республики. Там разбушуется штормовой ветер и ухудшится видимость на дорогах.

- На севере республики облачно с прояснениями. Временами небольшие, местами умеренные осадки. Ветер З, 8-13 м/с, местами порывами 17-22 м/с, ночью метель. Температура ночью 0...-5, днем +2...+7 градусов, - рассказали синоптики.

А вот в южных районах сегодня практически без осадков, однако ожидается сильный ветер. Столбик термометра ночью покажет -2...-7, днем +6...+11 градусов.

Такая же погода будет и в Сыктывкаре, следует из прогноза синоптиков.

- В столице Коми будет преимущественно без осадков. Ветер ночью З и ЮЗ, 6-11 м/с, днем В, 4-9 м/с. Температура ночью -3...-5, днем +9...+11 градусов.

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