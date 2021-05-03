В Воркуте из пожара в многоквартирном доме эвакуировали 30 человек

30 человек эвакуировали на пожаре в Коми Фото: Архив "КП"

В Воркуте загорелась квартира в жилом доме на улице Крупской в поселке Северный. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РБ.

Известно, что из огня были эвакуированы 30 жильцов. К счастью, в пожаре никто не пострадал.

- На вызов были направлены три единицы пожарной техники и семь человек личного состава. Пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту вызова в течение шести минут с момента поступления сигнала, - уточнили в ведомстве.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Сообщается, что при возгорании уничтожена площадь в 10 квадратных метров.

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