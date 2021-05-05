В Сыктывкаре 9 мая автобус №29 временно изменит свой маршрут

Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

В День Победы, 9 мая, в Сыктывкаре временно изменится движение автобусов по маршруту №29. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.

С 18:00 часов до полуночи часов 9 мая движение автобусов по этому маршруту будет происходить в объезд по следующей схеме:

- в прямом направлении: ул. Орджоникидзе - ул. Ленина - пл. Габова - далее по маршруту;

- в обратном направлении: пл. Габова - ул. Ленина - ул. Орджоникидзе - далее по маршруту.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Сыктывкаре пять автобусов временно изменили свои маршруты (подробнее)