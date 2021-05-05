В Сыктывкаре 9 мая автобус №29 временно изменит свой маршрут

Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара
В День Победы, 9 мая, в Сыктывкаре временно изменится движение автобусов по маршруту №29. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.
С 18:00 часов до полуночи часов 9 мая движение автобусов по этому маршруту будет происходить в объезд по следующей схеме:
- в прямом направлении: ул. Орджоникидзе - ул. Ленина - пл. Габова - далее по маршруту;
- в обратном направлении: пл. Габова - ул. Ленина - ул. Орджоникидзе - далее по маршруту.
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