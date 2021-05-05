В сыктывкарском ТЦ «Макси» открылся пункт вакцинации от коронавируса

В Сыктывкаре растет количество пунктов вакцинации от ковида. Фото: Екатерина САВЕНКО

В Сыктывкаре открыт ещё один пункт вакцинации от коронавируса. Он базируется в торговом центре «Макси».

Новый пункт, расположенный в торговом центре «Макси», работает с 12.00 до 18.00 с 3 по 10 мая включительно. Кроме этого, в столице Коми продолжают функционировать пункты вакцинации в торговых центрах «Рублик», «Спутник», «Лента» и в здании Госаптек по ул. Ленина, 49 (вход с торца, со стороны колледжа искусств).

Где ещё

К услугам горожан, желающих получить прививку от ковида, и городская поликлиника на ул. Коммунистическая, 41. Пункты вакцинации открыты и в поселках. В Краснозатонском - по Нювчимскому шоссе, 24; в Седкыркеще - по ул. Лазурная, 10, в Верхней Максаковке - по ул. Красноборская, 32.

Кстати

Записаться на прививку от COVID-19 можно на портале Госуслуг, в центрах «Мои документы», а также через колл-центры поликлиник.

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