В Эжве отремонтируют пять общественных территорий

Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

В Эжвинском районе Сыктывкара планируют отремонтировать пять общественных территорий. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Дорожная кампания стартовала в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» Подрядчик ООО «Стройкомплект» приступил к ремонтным работам пешеходной зоны по улице Калинина. В настоящее время ведется демонтаж асфальтобетонного покрытия и бордюрных камней.

Всего этим летом по проекту будет отремонтировано пять общественных территорий:

1) пешеходная зона по ул. Юности;

2) пешеходная зона по ул. Мира (от ул. Мира, д.7 до ТЦ «Марка»);

3) пешеходная зона по пр. Бумажников (от ул. Менделеева до остановки «Фабрика «Союз»);

4) пешеходная зона по ул. Славы (от пр. Бумажников, д.42 до ул. Славы, д.31);

5) пешеходная зона по ул. Калинина.

Также в рамках этой программы благоустроят четыре эжвинских двора:

1) Новоселов, 8

2) Школьный переулок, 12

3) Славы, 31

4) Емвальская, 13.

Согласно контракту, работы завершатся не позднее 31 июля 2021 года.

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