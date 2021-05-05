В сквере за Стефановской площадью запустили фонтаны

Фото: мэрия Сыктывкара.

Сегодня специалисты МКП «Жилкомсервис» провели работы по прочистке и настройке гидротехнического сооружения после зимнего периода, после чего включили подачу воды и отрегулировали напор и направление струй.

На завтра запланирован пуск фонтанов на Театральной площади, на послезавтра – у Детского мира. В «Жилкомсервисе» отметили, что в связи с необходимостью проведения ремонта одной из чаш на Театральной площади и фонтана у Детского мира, они будут работать не на полную мощность.

Напомним, в минувшие выходные заработали фонтаны по улице Бабушкина у здания мэрии.

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