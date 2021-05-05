В Сыктывкаре временно ограничат движение транспорта на трех улицах

Дороги перекроют ненадолго. Фото: Екатерина САВЕНКО

В связи с проведением земляных работ ООО «Газремонт» на 1/2 ширины проезжей части проезда ограничивается движение транспорта в районе дома №104/4 по ул. Морозова с 5 по 14 мая 2021 года.

Также работы будут вестись силами АО «Сыктывкарский водоканал» с 9.00 17 мая до 22.00 4 июня по ул. Советская в районе дома №53 и по ул. Кирова в районе дома №31 с 9.00 11 мая до 22.00 28 мая 2021 года. В связи с этим на этих участках будет также временно ограничено движение автотранспорта на 1/2 проезжей части.

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