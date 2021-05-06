В Коми синоптики прогнозируют мокрый снег с дождем

Капризный в Коми май. Фото: Марина Лобанцева.

ЦГМС Коми представляет прогноз погоды по Республике Коми на 6 мая.

В Республике Коми ожидается сегодня облачная погода с прояснениями. Небольшие, ночью местами умеренные осадки (снег, мокрый снег, дождь). Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, днем в отдельных районах порывами до 14 м/с. Температура ночью -3...+2, днем +2...+7, местами на юге +7...+12°С.

В Воркутинском районе: переменная облачность. Ночью временами небольшой снег, днем снег, временами сильный, метель. Ветер восточный с переходом на северный 9-14 м/с, порывами 17-22 м/с. Температура ночью -1...-6, днем -2...+3°С.

КСТАТИ

Прогноз погоды в Сыктывкаре на 6 мая: Облачно с прояснениями. Ночью небольшие осадки (мокрый снег, дождь), днем преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, днем порывами до 14 м/с. Температура ночью 0...+2, днем +8...+10°С.

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