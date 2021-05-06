В Коми из-за гриппа и ОРВИ приостановлен учебный процесс в 12 школах и 15 детсадах

Почти 70% болеющих гриппом и ОРВИ в Коми составляют дети. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За прошедшую неделю, с 26 апреля по 2 мая 2021 года, за медицинской помощью с симптомами ОРВИ в медучреждения региона обратилось 6073 человека, в том числе детей – 4178. Среди заболевших – 68,8% составляют дети в возрасте до 14 лет, 31,2% – взрослое население, сообщает роспотребнадзор Коми.

По данным вирусологической лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми», в регионе циркулируют вирусы не гриппозной этиологии.

Приказами управлений образования муниципальных образований, руководителями образовательных учреждений принимаются решения о приостановлении учебного процесса при отсутствии 20% в классе (группе), либо в целом по учреждению (на основании ежедневного мониторинга за заболеваемостью ОРВИ и гриппом среди детей).

За неделю в 11 муниципалитетах республики приказами руководителей учреждений был частично приостановлен учебный процесс в 21 классе 12 СОШ, воспитательный - в 23 группах 15 ДОУ.

КСТАТИ

С декабря 2020 года в республике организована вакцинация против COVID-2019 вакцинами Спутник V («Гам-КОВИД-Вак») и «ЭпиВакКорона». По состоянию на 4 мая 2021 года привито 74 562 человека.

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