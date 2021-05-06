Два месяца дал суд на ликвидацию незаконной пристройки к кафе в Сыктывкаре

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Суд обязал владельцев кафе в Сыктывкаре демонтировать незаконную пристройку, сообщает мэрия столицы Коми.

Мэрия столицы Коми продолжает работу по очистке городских территорий от строений и сооружений, расположенных самовольно на муниципальных и неразграниченных землях. Очередной прецедент – выигранный суд по делу об освобождении такого участка земли от строения к одному из столичных кафе по улице Петрозаводская, 1.

В результате проведения реконструкции к зданию была возведена пристройка в капитальном исполнении, выходящая за границы земельного участка и частично располагающаяся на неразграниченных землях общего пользования. Кроме этого, из-за пристройки был существенно заужен тротуар между основным зданием и оборудованной парковкой. Это снижает безопасность пешеходов, в том числе учеников новой школы на 1200 мест, введённой в прошлом году. Указанное кафе расположено через дорогу от учебного заведения.

На освобождение земли от строения ООО «СВК» (арендодателю) и ООО «Жасмин» (арендатору) отведено два месяца со дня вступления в законную силу соответствующего решения, принятого Вторым Арбитражным апелляционным судом (г. Киров) 26 апреля 2021 года.

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